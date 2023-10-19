الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال فى مخيم الدهيشة ببيت لحم

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى

اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين، حسبما تداولت وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم لتنفيذ عمليات اعتقال، وتصدى لهم عشرات الفلسطينيين بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي، مما أسفر عن إصابتين.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة، مدينة بيت لحم، وحاصرت قاعة "الفنيق" في مخيم الدهيشة للاجئين".

وأضافت: "واندلعت مواجهات عنيفة أندلعت مع الشبان في مخيم الدهيشة".

وأفادت مصادر محلية، بأن قاعة الفنيق يتواجد فيها مواطنون من قطاع غزة، ولكنهم تمكنوا من مغادرة القاعة قبل وصول قوات الاحتلال إليها.

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مواجهات بين شباب فلسطينى والاحتلال شمال جنين

 

الاحتلال يكثف غاراته عقب زيارة بايدن

وكثف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، والتي طالت بالأساس المناطق المأهولة، وذلك بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية، استهدفات صباح اليوم منزلا في منطقة غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة العشرات في حصيلة أولية.

واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة بريكة غربي المدينة، وهرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا يعود لعائلة حسونة غربي مدينة رفح، مخلفة عددا من الضحايا بين شهيد وجريح، وأضرار جسيمة في المنازل المحيطة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

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