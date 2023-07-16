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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز على المواطنين

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط اغلاق مداخلها كافة، وذلك بحجة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال بيت لحم، اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي ما زالت مستمرة في منطقة باب زقاق حتى مفرق الراضي، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

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وأشارت مصادر محلية، إلي أن عشرات الدونمات، تم إحراقها بفعل القنابل الحارقة التي أطلقتها قوات الاحتلال في منطقة السينما وسط مدينة بيت لحم.

وجنوب نابلس، أصيب فلسطينيون، اليوم، بحالات اختناق بالغاز السام، بعد أن هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منزلا في بورين.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مجموعة من مستوطني يتسهار، هاجموا بحماية جنود الاحتلال منزل في بورين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

 

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الإحتلال الإسرائيلي بيت لحم مستوطنين حالات اختناق قنابل الغاز السام

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