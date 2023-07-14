مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نرغب فى الانتقال من الإدانات الدولية للتنفيذ على أرض الواقع

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أدلى ببيان قوي اللهجة في إدانة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، لافتًا إلى أنه في المداولات التي تمت في مجلس الأمن بما فيها الجلسة التي تكلمنا نحن فيها، وقد كان هناك موقفًا جماعيًا في إدانة هذا العدوان وإدانة الاستيطان.

وأضاف رياض منصور خلال لقاءه عبر فضائية القاهرة الإخبارية :"من جانبنا طالبنا بأن ينفذ مجلس الأمن قراراته وإرادته في توفير الحماية للسكان المدنيين في محاسبة المجرمين وملاحقتهم الذين اتخذوا القرار بالعدوان الهمجي على مخيم جنين الباسل، وأن ينالوا العقاب الذي يستحقوه، وكذلك أن ينفذوا قرار 2334 الذي ينطق عن أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي ويجب أن يتوقف.

وأوضح أن سلطة الاحتلال التي عليها الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتحدة، تأبى أن تنفذ ذلك، وبالتالي على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية في إجبار سلطة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بتعاقداتها والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن يتم حدوث حركة سياسية ومجال سياسي يؤدي إلى إنهاء هذا العدوان الإسرائيلي.

وتابع: "نرغب في الانتقال من الإدانات الدولية للتنفيذ على أرض الواقع".