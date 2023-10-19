الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: بايدن دعا إسرائيل لمعالجة الوضع فى غزة للحفاظ على الدعم الدولى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إسرائيل لمعالجة الوضع الإنساني في غزة للحفاظ على الدعم الدولي.

وقال مسؤول إسرائيل للموقع، إن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت أكد لبايدن أن إسرائيل ستحتاج لدعم من الولايات لفترة طويل، وأكد له أن جهود "تفكيك حركة حماس" قد تستغرق سنوات.

وكان صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، بأنه يتوقع أن تبدأ المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل عبر معبر رفح بعد إصلاحه اليوم الخميس، وذلك في إطار الاتفاق الذي أعلنه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس.

وقال "بايدن" في تصريحات صحفية: "لقد كنت صريحًا للغاية بشأن الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح للسماح بدخول 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المرجح أن تصل الجمعة".

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