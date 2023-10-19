ولي العهد السعودي: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأربعاء، أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وشدد بن سلمان وفق قناة “العربية” السعودية، على ضرورة بذل الجهود لعدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة.

جاء ذلك خلال بحث ولي العهد السعودي، مع رئيس وزراء اليونان التصعيد العسكري في غزة، مشددا على ضرورة وأهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية بغزة، والعمل على توفير الحماية للفلسطينيين.

وأوضح أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.