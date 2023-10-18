الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مصر فى حالة حرب وتواجه مؤامرة مكتملة الأركان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر في حالة حرب، مؤكدًا أن مصر في حرب ليست كلمة إنشائية نسعى من خلالها لتحقيق هدف معين كما يعتقد البعض. 

الباز: إسرائيل هدفها تصفية القضية الفلسطينية ونقل الصراع إلى مصر

وأضاف الباز خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ناس كثيرة جدًا يمكن أن تكون غير مدركة لخطورة الموقف"، مؤكدًا أن مصر تواجه مؤامرة مكتملة الهدف الأساسي منها أمران الأول تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل والثاني نقل الصراع إلى مصر.

وأكد أن نقل الصراع إلى مصر موضوع كبير جدًا، وإسرائيل ومن يقف معها يخططون لذلك.

وتابع: "جميعنا سمعنا ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه مع المستشار الألماني اليوم"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، ثم المؤتمر الصحفي له اليوم يقول إن هناك نقلة حدثت".

وأشار إلى أن ما يُقال في الغرف المغلقة والاجتماعات والمباحثات أصبح يُقال الآن على الهواء، لأن أمريكا والغرب كشفا عن وجهيهما وهما يعملان في هذه المنطقة.

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