مصر السند والأمان.. تقرير يكشف دور الدولة فى دعم القضية الفلسطينية

كشف تقرير لمؤسسة ماعت للسلام عن جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تمارس ضده أشرس الجرائم اللإنسانية في غزة فى صمت رهيب وغريب من قِبل المجتمع الدولى.

وقالت ماعت إن الدولة المصرية بذلت ولا تزال جهودًا كبيرة على مدار تاريخها للدفاع عن القضية القومية وهى حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى موقف مصر الدائم في الدعوة للسلام كمنهج مصري.



وأضاف التقرير أن القيادة السياسية المصرية دائمًا وأبدًا تدعم القضية الفلسطينية منذ عقود وقد بذلت جهودًا كبيرة من أجل تحقيق حل عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مُستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة، ورفض مصر أي إجراءات أحادية الجانب من الكيان المُحتل، بما في ذلك ضم القدس الشرقية أو بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.