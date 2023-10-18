الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمرو رمزي يعلن دعم فلسطين ويندد بجرائم الاحتلال (فيديو)

عمرو رمزي
عمرو رمزي

قال الفنان عمرو رمزي إن ما يحدث في فلسطين من مذابح منذ قرابة 80 عامًا هو مؤامرة عالمية وأننا أصبحنا نشاهد ونسمع يوميًا عن تلك المجازر.

عمرو رمزي يدعم غزة

أضاف رمزي أنه طالما هناك مقاومة، فهناك استهداف من جيش الاحتلال ومادام السلاح الإسرائيلي مستهدفك فهو قادر على التحكم في اتصالاتك وحجب منشوراتك وتعليقاتك التي تندد بالاحتلال الصهيوني.

وأكد أن جهات الاتصالات ووسائل التواصل تابعة لجهة واحدة تدعم حقوق الحيوانات والشواذ، لكنها تحجب وتمنع حقوق الشعب الفلسطيني وتقلل أي تفاعل عليه، مطالبًا بوجود تطبيق يتم تنفيذه من قبل شباب السوشيال ميديا العربي يمكنا من التواصل بحرية ووصول آرائنا لبعض دون وجود من يحجر عليها.

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نهال عنبر لـ"الدستور": السيسى أنقذ مصر من الدمار وسأظل أدعمه

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حماة المستقبل: تأييد شعبي لقرارات الرئيس السيسي حفاظًا على الأمن القومي

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وقرر الرئيس السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

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