"يهود أمريكان" داخل الكونجرس للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

تجمع عشرات المتظاهرين في واشنطن، الأربعاء، لمطالبة أعضاء الكونجرس الأمريكي بتمرير قرار لتسهيل وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

كان من بين الهتافات التي رددها المحتجون: "وقف إطلاق النار الآن"، بحسب صحيفة الجارديان الأمريكية.

وكان من بين المتحدثين النائبتان رشيدة طليب وكوري بوش، اللتان قدمتا هذا القرار في الكونجرس.

وفي المسيرة، دعا الناشطون اليهود والفلسطينيون أيضًا إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للدولة الإسرائيلية.

وقالت الناشطة اليهودية المشاركة في الوقفة سمحا توليدانو:"نحن هنا لنقول أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفة: "إنها تشعر بالحزن على الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية التي فقدت منذ بدء الصراع".

وتابعت "هذه هي الحقيقة كما أعرفها: حياة الإنسان كلها مقدسة، اليوم أقول لا إبادة جماعية باسمي.. ولا إبادة جماعية باسم موتانا الأحباب.. دعهم يرقدوا بسلام".

واشنطن تستخدم الفيتو ضد غزة

تأتي الوقفة أمام الكونجرس الأمريكي، في وقت استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع صدور قرار يدعو إسرائيل إلى السماح بمرور ممرات إنسانية إلى قطاع غزة ووقف القتال ورفع أمر المدنيين بمغادرة شمال القطاع المحاصر، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

فيما أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف إسرائيل، بشأن الانفجار المدمر الذي وقع في مستشفى في غزة خلال زيارة استغرقت يومًا واحدًا لإسرائيل، تهدف إلى التخفيف من الأثر الإنساني للصراع بين إسرائيل وحماس ومنع تصعيده إلى حرب إقليمية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الأدلة التي رآها تشير إلى أن الفريق الآخر هو المسئول عن الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي العربي.