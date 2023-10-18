"إكسترا نيوز" تستعرض المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية بالمحافظات

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أجواء المظاهرات التي خرجت اليوم في جميع محافظات الجمهورية لدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الحدود المصرية وسيناء.

وخرجت العديد من الـمظاهرات بمختلف محافظات الجمهورية منذ الصباح للتأكيد على دعمهم الكبير لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييدهم له، وكذلك دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني.

المظاهرات بالعلم الفلسطيني

وكانت المظاهرات التي جابت المحافظات تحمل العلم الفلسطيني والعبارات الرافضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والتنديد بجرائم الاحتلال خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني، والمدرسة التابعة للأونروا والتي كان بهما مدنيون واستشهدوا جراء القصف.

واستنكر المتظاهرون صمت العالم وتأييدهم للعدو المحتل في قتل الأبرياء دون أي رد فعل.