محمود مسلم: ما حدث بسيناء خلال السنوات الماضية يؤكد بُعد نظر الرئيس السيسى

وجّه الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، التعزية للشعب الفلسطيني الأعزل، وموجهًا تحية للشعوب العربية التي انتفضت عن بكرة أبيها منذ الأمس وتحية لكل دول العالم التي تعاطفت بإنسانية بعد أن فقدت الحكومات إنسانيتها في دعمها اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الشيوخ خلال الجلسة الطارئة التي عقدت نظرًا لتداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أنه في نوفمبر 2012، كان قد أرسل خطابًا للرئيس السيسي، وكان وقتها وزيرًا للدفاع، وقال فيه: "لقد طال الشك نفوس المصريين حول سيناء، وسيناء هي مسئولية وزير الدفاع وكانت وقتها المقالات تظهر عن صفقة القرن المزعومة".

ما قام به الرئيس السيسي لا بد أن نتذكره

وتابع أن الغريب أنه بعد هذه السنوات ما زال البعض يتحدث عن هذه الصفقة ببجاحة وريبة، ولكن ما حدث في السنوات الماضية يؤكد بُعد نظر الرئيس السيسي لمصر وأن عينيه على سيناء منذ توليه المسئولية. فما حدث يجب أن نتذكره من إخلاء المنطقة على الحدود وهدم الأنفاق وما قام به الرئيس والجيش من تطهير سيناء من الإرهاب يجب أن نتذكره في هذه الظروف الصعبة.