الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر تنتفض تأييدًا لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية

تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر

نظمت جامعة الأقصر، مظاهرة حاشدة تأييدًا لقرارات الرئيس السيسي الرافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

وانتفضت جامعة الأقصر، قيادة وإدارة وطلاب حيث خرجت المسيرة اليوم الأربعاء، رفضًا لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وردد الطلاب هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازر ضد أهالي قطاع غزة، ورفعوا صور الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين. 

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح ضحايا قصف الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

تفاصيل لقاء السيسي والمستشار الألماني

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدءوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.

تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
تظاهرات جامعة الأقصر
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