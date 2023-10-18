الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميرور: روبرتسون يغيب عن ليفربول حتى مطلع ديسمبر للإصابة

أندي روبرتسون
أندي روبرتسون

أفادت تقارير صحفية بمدى إصابة الإسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الانجليزي.

وتعرض روبرتسون للإصابة أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب إسبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، يوم الخميس الماضي، وتم تشخيص إصابته مبدأيًا بخلع في الكتف.

أندي روبرتسون يغيب عن ليفربول حتى مطلع ديسمبر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، فإن الفحوصات الطبية كشفت غياب أندي روبرتسون عن المشاركة مع ليفربول حتى مطلع ديسمبر المقبل على أقل تقدير.

ويلعب "روبرتسون" ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انضمامه من فريق هال سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وأفادت ميرور أنه في حالة احتياج روبرتسون للخضوع لعملية جراحية فإن فترة إصابته ستمتد حتى 4 أشهر.

وبدأ روبرتسون مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي تحت 20 عامًا، وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2012، ثم خرج لنادي دوندي يونايتد في الصيف التالي وقضى معهم موسم قبل أن ينضم لنادي هال سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الانجليزي

ويستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون يوم السبت المقبل 21 أكتوبر ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويمثل أندي روبرتسون المنتخب الاسكتلندي الأول منذ 5 مارس 2014، وكانت أولى مبارياته ضد بولندا وهي مباراة ودية وشارك في 23 دقيقة وانتهت بفوز منتخب اسكتلندا بهدف دون رد، كما شارك روبرتسون في 4 مباريات مع المنتخب الاسكتلندي تحت 21 عامًا.

ومنذ تمثيله للمنتخب الاسكتلندي الأول، شارك روبرتسون في 67 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 8 لزملائه.

وصعد المنتخب الاسكتلندي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى من التصفيات وحصده 15 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب إسبانيا الذي تصدر المجموعة.

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