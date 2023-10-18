نادي قضاة الإسكندرية يصدر بيانا دعما لفلسطين وقرارات الرئيس السيسي

أعلن نادي قضاة الاسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني، عن تأييده الكامل لقرارات الرئيس السيسي لحماية ودعم استقرار السلام في المنطقة والحفاظ على الوطن.

حيث أصدر نادي القضاة بالإسكندرية بيانا اليوم مفاده "ان قضاة مصر وهم ابناء الوطن المفدى وان كانوا لا يتحدثون في السياسة ولكن ينطقون بحديث الوطن والحق والعدل".

وأضاف البيان، أنهم يعلنون إدانتهم للاعتداء الغاشم على أهالينا العزل في فلسطين ويقفون كالبنيان المرصوص خلف الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي ويفوضونه بل ويدعمونه في اتخاذ كل ما يراه من إجراءات وقرارات الغرض منها الحفاظ على تراب الوطن ويثقون في حكمته وقدرته على التعامل مع تلك الأحداث الجسام والتي تطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادته السياسية ويثقون كل الثقه في قدرة قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسبفه ويعاهدون الله على أنهم يد بيد مع كل ما يتخذ من قرارات من قيادتنا الحكيمة من أجل حماية الوطن والزود عنه ودائما كانت مصر ومازالت.