الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": نرفض بشدة تنفيذ مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من موطنهم

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد العميد أحمد الأشموني، القيادي بحزب حماة الوطن، أن حماة الوطن يرفض وبشدة تنفيذ مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من موطنهم، مضيفا: "هذا تصفية للقضية الفلسطينية، ونحن نرفض تصفيتها بأي شكل".

وقال الأشموني في تصريحات صحفية له اليوم إن الغرب الذي يتشدق بالدفاع عن الحقوق والحريات ظهرت حقيقته الداعمة للهمجية والوحشية الإسرائيلية، في ظل صمته حيال حقوق الفلسطينيين في الحياة بموطنهم، لافتا إلى أن الحزب يقف حافة القيادة السياسية مبايعا كل خطواتهم لحماية أمن البلاد.

وفي السياق، قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجهورية لحزب حماة الوطن، إن الحزب بقواعده وأعضائه وقياداته على أتم الجاهزية للاصطفاف خلف القيادة السياسية، تأييدًا ودعمًا لقرارات سيادته، في كل وقت، وما يلزم من قرارات لحماية الدولة المصرية ودرء أي مخطط يعبث بأمننا القومي.

وتابع العطيفي:"ونحن ندعم تأييد القيادة السياسية لحق أشقائنا الفلسطينيين في التوطين بدولتهم، ونرفض تهجير أشقائنا كما أعلنها الرئيس واضحة، مرارًا"، مضيفا: "وما يستغله الإعلام المعادي بالمحاولة للترويج أن مصر تدعو للتهجير لصحراء النقب هو ترويج كاذب لا صحة له، ولكن هذه مجرد منصات تجتزأ الحديث من سياقه، وندعوهم للاستماع جيدًا لخطاب الرئيس الذي كان يستخدم بعض المصطلحات لفضح الخطاب الإسرائيلي الكاذب والكشف عن سوء النوايا الواضح لإسرائيل بتصدير الأزمة للدولة المصرية، فنحن ثوابتنا معلنة وهي عدم تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح أن الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في فلسطين وآخرها تدمير مستشفى المعتمدية هي بمثابة جرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي ألا يغض بصره عنها، ويتخذ اللازم من أجل وقف جرائم جيش الاحتلال التي نالت من الأطفال والعجائز والشباب دون مراعاة لأي مباديء إنسانية.

ولفت إلى أن ما يحدث بالمنطقة هو خطر لن يهدد منطقة الشرق الأوسط وحسب، بل له تداعياته على القوى الدولية التي مازالت تسمح باستمرار الوضع وتدعمه دعمًا لوجستيًا، داعيًا إلى ضرورة التوافق حول الدولة المصرية التي تعد أهم الدول المحورية في القضية الفلسطينية، ودعم مخرجات قمة السبت المقبل التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخروج بحل يقضي بإنهاء الحرب على وجه السرعة.

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العميد أحمد الأشموني حزب حماة الوطن الإحتلال الإسرائيلي الأشقاء الفلسطينين حماية أمن البلاد

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