"حماة الوطن": التهجير مرفوض.. والحدود المصرية خط أحمر ولن نقبل المساس بها

أشاد المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة وطن بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عكست ضمير الشعب المصري وأعربت عما يدور في نفوس الأمة العربية برفض ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من انتهاكات وجرائم في حق الشعب الفلسطيني، ورفض دعوات التهجير من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد إمام في بيانه اليوم، أن محاولة التلميح للأراضي المصرية والاستيلاء على سيناء كسكن بديل للفلسطينيين هي محاولات مرفوضة وغير مقبولة، فالحدود المصرية أمن قومي وخط أحمر لا يسمح المساس بها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي.

وأضاف: قولا واحدا ونهائيا، غير مقبول تهجير الفلسطينيين - أصحاب الأرض - من أراضيهم، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وسيناء لن تقبل أن تكون ورقة للإضرار بأشقائها، والشعب المصري كله يقف خلف قيادته السياسية ويثق به ثقة كبيرة وفي وطنيته وعروبته.

وأوضح أمين شباب حزب حماة وطن أن مخطط التهجير يقضي على القضية الفلسطينية، كما أنها كشفت نوايا المجتمع الدولي الخبيثة، سواء كانت حكومات أو مؤسسات مجتمعية أو منظمات حقوقية تتشدق بحقوق الإنسان والإنسانية التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط.

واستنكر إمام الهجوم الغاشم الذي شنه العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة واستهدف مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل أطفالا ونساءً وأطقم طبية.

وطالب أمين شباب حماة وطن بضرورة اصطفاف الأمة ودول الجامعة العربية والاتحاد فيما بينها لردع هذا الاعتداء الصهيوني، ودحر المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ويغمض عينيه عما يحدث في فلسطين من العدو الغاصب.

كما أعلن تفويضه التام للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري والعربي.