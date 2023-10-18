الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيهاب وهبة: مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة

أكد الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على الدعم الكامل لموقف الدولة المصرية وقياداتها، إزاء القضية الفلسطينية، والذي يعبر عن ضمير الأمة العربية، مشيرًا إلى أن مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأضاف وهبة، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مستشفى الأهلي المعمداني، أن الحزب يشدد علي تضامنه وتأييده للموقف المصري المطالب بإجراءات حاسمة وعاجلة في مقدمتها الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وسرعة فتح الممرات الآمنة.

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الحزب بالسماح بمرور المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين ورفض تهجير أهالي غزة.

مجلس الشيوخ

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