الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الفيوم ينظمون وقفة تضامنية مع أهالي غزة ودعم قرارات الرئيس السيسي

أهالى الفيوم يحتشدون
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية

نظم الآلاف من أهالى محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بميدان السواقي وسط مدينة الفيوم، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، ودعمًا لقرارات الرئيس السيسي، وذلك بحضور كل الفئات العمرية وجميع الطوائف والكنيسة الإنجيلية الكاثوليكية وشيوخ الأزهر والأوقاف.

مذبحة أطفال غزة

شارك فى الوقفة أعداد من الشباب يتقدمهم رموز المحافظة وخلالها رفع الأهالى علم مصر وعلم فلسطين، مؤكدين تأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

هتافات الوقفة الاحتجاجية 

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل، قائلين: خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. على القدس رايحين شهداء بالملايين.. افتحوا الحدود واحنا نروح.

كما ردد المتضامنون هتافات مناهضة للكيان الصهيوني، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة، وطالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقالت هبة الشاهد، من أهالي محافظة الفيوم، إن القضية الفلسطينية تهم الشعب المصري بشكل خاص لأنها مرسى الأنبياء والمرسلين والشعب الفلسطيني هو شعب شقيق للشعب المصري، والدفاع عن قضية الأرض كان دائما على طاولة المفاوضات من قبل  جميع رؤساء مصر  من أجل تحرير الشعب الفلسطيني من الغزاة والمحتلين.

وأضافت لـ"الدستور"، أن مصر تحرص دائما على تقديم المساعدات للشعب الشقيق عن طريق إرسال المواد الطبية لمداواة الجرحى وإرسال المواد الغذائية، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم حتى يتمكن الأطفال والسيدات من تأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن مصر أكدت أنها لم ولن تفرط في حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وأمان وهي أبسط حقوقه كدولة عربية مهد الرسل والأنبياء.

أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
أهالى الفيوم يحتشدون دعما للرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية
دعم القضية الفلسطينية أهالي محافظة الفيوم مسيرة للتضامن مع أهالى غزة الرئيس السيسي وقفة تضامنية

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