الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عاشور مؤيدًا لقرارات الرئيس: كان في مواجهة بايدن ونتيناهو وشولتس بمفرده

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إنه مؤيدًا لكل قرارات الرئيس السيسي، وكل زملائه بالمجلس حول حماية الأرض المصرية.

وأضاف، خلال كلمته في مجلس الشيوخ، إنه يريد أن يتحدث عن معركة حقيقية تدور في العالم وتقودها مصر، مشيرًا إلى أنه صباح اليوم كان  هناك مؤتمرًا صحفيًا جمع الرئيس السيسي، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وبعدها كان المؤتمر الذي جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وتابع، أن الرئيس السيسي وحده كان في مواجهة الثلاثة وأكد أنه لا تصفية للقضية الفلسطينية لا على حساب مصر أو الفلسطينيين، كما أكد أننا لن نسمح بتمكين أجنبي من العبور لرفح إلا إذا دخلت المساعدات لغزة، وكذلك لن نسمح أن تكون مصر بديلا تفرغ فيه القضية الفلسطينية من شعبها بسيناء. 

تصريحات الجانب الأخر حول أحقية إسرائيل بالضرب

وأشار إلى أن الثلاثة قالوا إن من حق إسرائيل ان تضرب كما تشاء وأن تسترد أسراها أولا ولا يهم أحد فيهم الجائعين ولا القتلى ولا الشهداء ولا المسلمين ولا المسيحيين فالمسيحي الحقيقي لا يقبل أن تحاصر كنيسة القيامة والمسلم الحقيقي لا يقبل أن يدنس المسجد الأقصى ولا المسجد الإبراهيمي، ولا أن تتحول كل المساجد للعدو الصهيوني.

سامح عاشور قرارات الرئيس السيسي مجلس الشيوخ واجهة الثلاثة لا تصفية للقضية الفلسطينية حماية الأرض المصرية

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