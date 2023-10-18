أبرزهم عمرو دياب.. فنانون يعلنون تضامنهم مع أهالي غزة (صور)

عبر عدد من الفنانين عن استيائهم ورفضهم التام ما يحدث في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقصف المستشفيات وقتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وقام عدد من الفنانين بتغيير الصورة الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام "، لعلم فلسطين تضامنا مع ما يحدث من مجازر في فلسطين.

من جهته دعم النجم عمرو دياب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، من خلال تغيير الصورة الشخصية لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، ووضع علم فلسطين.

ووضع دياب صورة علم فلسطين تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين، خاصة قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمة وحشية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تهجيره من أرضه.

كما قام الفنان أحمد العوضي، والمطرب محمد محسن، والملحن عمرو مصطفى، والفنان عصام السقا، بغير صورتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لعلم فلسطين، تضامنًا مع الشعب الشقيق.

وخرج آلاف المواطنين في عدد كبير من الدول العربية والعالمية فى مسيرات تظاهرية ضد العنف الذي تتخذه إسرائيل والحرب التي شنتها على فلسطين ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية.

تصريحات قوية للرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدد من القرارات الهامة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، مؤكدًا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجاءت تصريحات الرئيس كالتالي:

أتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي لمستشفى المعمداني بغزة.

ندين الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية.

نرفض الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

التصعيد العسكري في قطاع غزة أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الجانبين.

استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

يجب العمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة.

لا نبرر أي استهداف للمدنيين.

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.

إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب.

مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تحويله إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ.

أكدنا أهمية أن تسفر القمة عن وقف التصعيد الجاري والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور.

مصر ملتزمة بنقل المساعدات إلى غزة لدى سماح الأوضاع بذلك.