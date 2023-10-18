الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير المرصد المصري: ازدواجية معايير الإعلام الغربي واضحة بعد القصف الإسرائيلي الأخير

محمد مرعي مدير المرصد
محمد مرعي مدير المرصد المصري

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإعلام الدولي له أهمية كبيرة في تشكيل الرأي العام تجاه القضايا والأحداث العالمية.

 الهجوم الإسرائيلي الغاشم

وأكد محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة كشف للجميع مدى ازدواجية المعايير الدولية الخاصة بالإعلام الغربي بالكامل، حيث يتم نقل الحقائق بصورة مزيفة لصالح الجانب الصهيوني الغاشم وتجاهل كافة الأحداث الإنسانية التي يعاني منها شعب فلسطين من هذا الاحتلال الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن هناك تبني غربي واضح للرواية الإسرائيلية، كما أن وسائل الإعلام الغربية تعطي الكثير من المبررات والشرعية للجرائم الإسرائيلية مثل وجود أنفاق تابعة لحركة حماس تحت المدارس والمستشفيات وهذا أعطى مبرر للجانب الإسرائيلي لقصف مستشفيات غزة بما فيها من مرضى.

 وتابع: "نحن أمام كشف حقيقي عن تزييف المهنية والموضوعية الإعلامية الأوروبية".

القضية الفلسطينية 

واستطرد: "الرئيس السيسي طرح الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بصورة مباشرة وواضحة، حيث ترفض مصر استهداف اليهود المدنيين من فلسطين، ضرورة السماح بعبور المساعدات الإنسانية، رفض المخطط الجاري بتهجير الشعب الفلسطيني إلى صحراء النقب، حيث تهجير الفلسطينيين يعني تفريغ القضية من محتواها".

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