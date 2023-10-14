مدير المرصد المصرى: القاهرة ترفض سعى تل أبيب لتهجير الفلسطينيين

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت اليوم بتوزيع منشورات على سكان قطاع غزة تدعوهم لترك شمال غزة والنزوح ناحية الجنوب، أي بالقرب من الحدود المصرية، وأعطتهم 24 ساعة فقط للنزوح الداخلي من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأضاف محمد مرعي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ 2.3 مليون نسمة، لافتا إلى وكالة أونروا حذرت من تصرف إسرائيل، كما أكدت وزارة الخارجية المصرية خطورة ما تسعى إليه إسرائيل من تهجير الفلسطينيين، ومخالفته قواعد القانون الدولي الإنساني، كما أن مندوب فلسطين في مجلس الأمن أكد أن إسرائيل تسعى إلى عمل نكبة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري ودفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم.

دعوة الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني بالتمسك بأرضهم

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد دعا الشعب الفلسطيني بالتمسك بأرضهم وعدم ترك هذه الأرض، لأن هناك هدفا إسرائيليا مما تقوم به الآن وهو محاولة تصفية القضية الفلسطينية.