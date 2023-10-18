الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء (صور)

مظاهرات حاشدة لرفض
مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية

خرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من منع التهجير ورفض تصفية القضية علي حساب سيناء.

وحمل المواطنون إعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت أمس داخل مستشفى المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي.

وأعلن المصريون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية

مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية
مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية
مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية
مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية
مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية
مظاهرات حاشدة لرفض تصفية القضية الفلسطينية
لا للتهجير فلسطين القضية الفلسطينية المواطنين الشعب

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