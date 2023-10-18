الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وسط هتافات غاضبة.. أهالى الشرقية يحرقون ويدهسون علم إسراىيل

التظاهر
التظاهر

سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة الشرقية، الذين قاموا بحرق علم إسرائيل، وسط هتافات غاضبة تصف نتنياهو بأنه مجرم حرب.

ويزداد توافد أهالى الشرقية بكثافة على الوقفة التضامنية مع قرارات الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية. 

واستنكر الأهالى الجرائم الوحشية التى ارتكبها الصهاينة فى حق المدنيين العزل، خاصة بعد قصف المستشفى امس واستشهاد الأطفال بطريقة وحشية.

كما توافد رجال الدين الإسلامى والمسيحى بمحافظة الشرقية، على ساحة الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، والتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تداعيات القضية، في تظاهرة كبيرة وتجمع أهالي المحافظة.

أهالى محافظة الشرقية حرق علم اسرائيل الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الوقفة التضامنية

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