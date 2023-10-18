"بحوث الثروة السمكية" يختتم دورة تدريبية عن الأمان الحيوى بالمزارع

اختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية دورة تدريبية بعنوان الأمان الحيوى في المزارع السمكية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بالتعاون بين المعمل وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية وبإشراف د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

دورة تدريبية بعنوان الأمان الحيوى فى المزارع السمكية

نظمت الدورة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري بمقر المعمل بالعباسة، وحضرها 21 متدربًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إضافة إلى بعض العاملين من معمل أبحاث الثروة السمكية ومتدربين من مديريات الطب البيطري في الشرقية، أسوان، أسيوط، شمال سيناء، الفيوم، والإسماعيلية.

وافتتح الدورة د. رفعت الجمل، مدير المعمل، والدكتورة أمانى أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التي ألقيت محاضرة عن استراتيجية الثروة السمكية في مصر.

وألقى الجمل محاضرة عن الأمان الحيوى فى المفرخات والمزراع السمكية، تناول فيها مفهوم الأمان الحيوى وأهدافه وأهمية تطبيقه في المزارع السمكية، وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على المتدربين والمحاضرين.