الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الثروة السمكية" يختتم دورة تدريبية عن الأمان الحيوى بالمزارع

دورة تدريبية لبحوث
دورة تدريبية لبحوث الثروة السمكية

اختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية دورة تدريبية بعنوان الأمان الحيوى في المزارع السمكية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بالتعاون بين المعمل وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية وبإشراف د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

دورة تدريبية بعنوان الأمان الحيوى فى المزارع السمكية

نظمت الدورة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري بمقر المعمل بالعباسة، وحضرها 21 متدربًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إضافة إلى بعض العاملين من معمل أبحاث الثروة السمكية ومتدربين من مديريات الطب البيطري في الشرقية، أسوان، أسيوط، شمال سيناء، الفيوم، والإسماعيلية.

وافتتح الدورة د. رفعت الجمل، مدير المعمل، والدكتورة أمانى أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التي ألقيت محاضرة عن استراتيجية الثروة السمكية في مصر.

وألقى الجمل محاضرة عن الأمان الحيوى فى المفرخات والمزراع السمكية، تناول فيها مفهوم الأمان الحيوى وأهدافه وأهمية تطبيقه في المزارع السمكية، وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على المتدربين والمحاضرين.

السيد القصير وزير الزراعة التعاون بين المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية دورة تدريبية

مواد متعلقة

وزارة الزراعة تدعم احتفالات "الفاو" بيوم الأغذية العالمي 2023

الزراعة: تطبيق الزراعة التعاقدية بالتنسيق مع وزارة التموين

الأكثر قراءة

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين