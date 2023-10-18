الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي أسيوط ينظمون وقفة لتأييد قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة

تظاهر المئات من أهالي محافظة أسيوط، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية وما أصدره من قرارات هامة.

وردد المتظاهرون هتافات: "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، كما فوض المتظاهرين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل أزمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على المدنيين.


خضراوي: الدولة المصرية من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية

وقال محمد كمال خضراوي، أحد مواطني أسيوط، إن الدولة المصرية من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية حكومة وشعبا ودائما القضية الفلسطينية في قلوبنا.

وأوضح خضراوي، أن الشعب المصري بكافة أطيافه يقدم الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القرارات الهامة التي تخص القضية الفلسطينية خاصة وأن مصر لم تغفل يوما عن مسار القضية الفلسطينية.

وأشار خضراوي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع القضية الفلسطينية منذ أن تولى الحكم لأنها قضية شعب وأمة بأكملها ونقف جميعا خلف الرئيس في كافة القرارات التي يتخذها في صالح الدولة الفلسطينية ونفوضه في اتخاذ أي قرار.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

جانب من المظاهرة

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
تظاهر المئات أهالي محافظة أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواقفه المشرفة اتجاه القضية الفلسطينية لا لا للتهجير وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين

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