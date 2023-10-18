الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة في ميدان الحصري لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرة بميدان الحصري
مظاهرة بميدان الحصري

شهد ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر خروج آلاف من المواطنين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، ورددا هتافات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشارك طلاب الجامعات اليوم بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر لـ3540 شهيدًا، و13300 مصاب، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدًا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية 62 شهيدًا وأكثر من 1300 مصاب.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

مظاهرة بميدان الحصري

مظاهرة بميدان الحصري
مظاهرة بميدان الحصري
مظاهرة بميدان الحصري
مظاهرة بميدان الحصري
مظاهرة بميدان الحصري
مظاهرة بميدان الحصري
الحصرى مظاهرة ميدان الحصري آلاف مظاهرات دعم

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