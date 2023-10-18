الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تدعم غزة.. مرددة "لا للتهجير" وتفويض الرئيس السيسي للتدخل في حل القضية

مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين

تظاهر المئات من ابناء محافظة اسيوط ضد العدوان السافر الذي حدث من العدوان الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

حيث شهد ميدان المجذوب بوسط مدينة اسيوط تجمع المئات من أهالي المحافظة رافعين أعلام دولة فلسطين والأعلام المصرية منددين بما يحدث من قبل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ووقوع المئات من الشهداء.

وردد المتظاهرون الهتافات "لا لا للتهجير" وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" كما فوض المتظاهرين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل أزمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان علي المدنيين.

وشهد ميدان المجذوب توافد المواطنين وطلاب المدارس من مختلف أرجاء المحافظة للمشاركة في مظاهرة دعم القضية الفلسطينية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتفويضه في دعم القضية الفلسطينية.


الرئيس يعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

مظاهرات دعم فلسطين

مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين
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