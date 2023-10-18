الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد الجمعيات يعلن تأييده قرارات الرئيس السيسى بمنع التهجير القسرى للفلسطينيين

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر الهجوم البربري واللانساني على مستشفى المعمداني بغزة، والذي راح ضحيته أكثر من ألف من الشهداء والآلاف من المصابين والتى تعد جريمة من جرائم الحرب.

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم باتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزة أصبح كارثيًا.

كما أعلن عن تأيده قرارات وسياسات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزه إلى سيناء حفاظًا على القضية الفلسطينية واحترامًا لسيادة المصرية على أراضيها.

كما أعلن دعمه لدعوة الرئيس لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية.

التحالف الوطنى: مستمرون فى توصيل المساعدات للشعب الفلسطينى

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سرعة تقديم مساعدات عينية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسالها إلى الأشقاء بغزه تضامنًا معهم.

مساعدة أهل غزة

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحالف الوطني يمكنه التحرك لإغاثة أى كارثة مهما كان حجمها، لذلك يعمل التحالف مساعدة أهل غزة خلال الوقت الراهن، حيث قام بإرسال قافلة ضمت كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد العلاجية، الغذائية، والبطاطين، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني، موضحًا أن التحالف يواصل جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تتحسن الأوضاع، حيث تحرص مصر  دائمًا على دعم الشعب الفلسطيني بل هى من أوائل الدول التى توفر  هذا الدعم من خلال التضامن معه وإرسال المساعدات لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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