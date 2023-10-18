الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحالف الوطني: مستمرون فى توصيل المساعدات للشعب الفلسطيني

مساعدات غزة
مساعدات غزة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحالف الوطني يمكنه التحرك لإغاثة أى كارثة مهما كان حجمها، لذلك يعمل التحالف مساعدة اهل غزة خلال الوقت الراهن، حيث قام بإرسال قافلة ضمت كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد العلاجية، الغذائية، والبطاطين، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

دعم

وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني، موضحا أن التحالف يواصل جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تتحسن الأوضاع، حيث تحرص مصر  دائمًا على دعم الشعب الفلسطيني بل هى من أوائل الدول التى توفر  هذا الدعم من خلال التضامن معه وإرسال المساعدات لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى، إن التحالف يعمل على قدم وساق لإرسال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا الى ان القافلة الأولى تضم حوالي 1000 طن من جميع المواد الغذائية ( البان، اطعمة، بطاطين وغيرها)، وذلك بمشاركة 100 ألف متطوع، وسيتم ارسال قوافل أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شعبان للدستور، ان الجمعية تحت مظلة التحالف أطلقت اكبر حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة ومديريات الصحة بالمحافظات من خلال عربيات تجوب كافة القرى والشوارع.

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من جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن دور بنك الطعام هو تحقيق الامن الغذائي للاسر الأكثر احتياجا، وخلال الأزمة الراهنة التى يمر بها الشعب الفلسطيني جاري العمل على توفير كافة احتياجاتهم، موضحا أن هناك اقبالًا غير مسبوقا من كافة طوائف الشعب المصري للمساعدة فى توفير هذه الاحتياجات، حيث تم تعبئة حوالي 41 شاحنة في اقل من يومين، موضحا أن بنك الطعام يشارك فى تعبئة هذه الشاحنات  والتى تعد واحدة من اكبر القوافل الإنسانية التي تقترب من ال 120 شاحنة شاركت فيها مؤسسات العمل الاهلى تحت مظلة التحالف الوطني، وبمشاركة 200 متطوع يوميا.

واضاف للدستور، ان القافلة الأولى ضمت مواد غذائية، وكميات كبيرة من الأدوية والبطاطين والمستلزمات الصحية بأنواعها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي سيتولى توزيعها، مؤكدا ان التحالف مستمر فى تقديم المساعدات طالما هناك احتياج لذلك.

واكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ان التحالف بكافة مؤسساته يعمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني، تقوم على توفير كافة احتياجاتهم الطبية والغذائية.

وأشار الى ان المؤسسة تحركت بشكل سريع لاطلاق حملة للتبرع بالدم، علاوة على توفير الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة لهم، موضحا ان صناع الخير كعضو أساسي فى التحالف انطلقت من خلال مطوعيها وفريق عملها لدعوة جموع الشعب للتبرع، كما وفرت 40 جهاز تنفس صناعي، 30 طن مساعدات غذائية مختلفة و2000 بطانية، من خلال التنسيق مع الاجهزة المختلفة للدولة.

وأعلن رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، عن إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، موضحا أن "الهلال المصري" مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق جسر بري لخط إمدادات مساعدات عاجلة لنظيرتها "الهلال الأحمر الفلسطيني"، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص عددًا من الأرقام لتلقي التبرعات لمساعدة الأسر بقطاع غزة، كما يتم استقبال التبرعات على مدار الساعة لتسليم حزم من المساعدات العاجلة لتخفيف وطأة الأحداث على أهالينا بقطاع غزة، كدفعة أولى من حزم المساعدات المقدمة لهم.

طلعت عبد القوي التحالف الوطني المواد العلاجية التحالف توجيهات رئاسية

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