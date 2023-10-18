الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم وقفة احتجاجية بـ"الملابس السوداء" دعمًا لغزة

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال فاعليات المؤتمر

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وقفة احتجاجية اليوم، قد تطول، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط على حكوماتها لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وتابع التحالف: "نسأل من شعوب مصر، الدول الإسلامية والعربية، والعالم باسره، التضامن مع "وقف القتل" عن طريق ١) ارتداء الملابس السوداء ٢) تغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة "مرابطون حتي الإغاثة" والموجود علي الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1acOMHbmpXPyrlM1KB-PjnmoGYFTMy-Mt

وطالب التحالف برفع أصواتهم في كل مكان للتنديد بالقتل وللمطالبة بدخول المساعدات "الصمت عن القتل اسوأ من القتل".
هذا وقد أيد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن الجاهزية الكاملة لكافة أعضاءه وكياناته.

وأكد التحالف الوطني عن تأييده الكامل حول تصريحات السيد الرئيس اليوم في الموتمر الصحفي المنعقد بقصر الرئاسة مع المستشار الألماني، وإذ يشدد على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

ويؤكد على حشده لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الرئيس السيسي غزة فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

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