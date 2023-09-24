عبدالقوي: "التحالف الوطني" سيساعد في دفع المصروفات المدرسية للأسر الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، استعداد بعض الجمعيات ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للمشاركة في دفع المصروفات المدرسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": “ما يقوم به التحالف الوطني من خلال تقديم مساعدات لم يقتصر فقط قبل بدء العام الدراسي، ولكن مستمرون في تقديم الدعم خلال العام الدراسي”.

وأضاف: "ما يقدمه مؤسسات المجتمع المدني مساعدة للأسر في ظل الفترة الصعبة التي يعيشها المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية".

عبدالقوي: سنوفر مساعدات للمدارس نفسها

وتابع: “سنوفر مساعدات للمدارس نفسها”، مرددًا: "نستهدف الأسر والطلاب الأكثر احتياجًا لدينا قاعدة بيانات جيدة جدا وتساعدنا في التوصل للأولى بالرعاية والاهتمام".

وواصل: "عدد من الجمعيات ستوفر علب حلوى المولد النبوي والعمل على توزيعها للأسر الأكثر احتياجًا، لتحسين أوضاعهم".