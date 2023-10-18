الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"الشعب الجمهوري": مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها

عياد رزق
عياد رزق

أدان عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات الأبرياء من بينهم أطفال، مؤكدا أنه اعتداء سافر ووحشي وخسيس وجريمة إنسانية كبرى، وانتهاك لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن قبلها انتهاكا للإنسانية وقيمها.

وأكد رزق، في بيان له اليوم، أن كل ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل فيعد جرائم حرب لا بد أن يعاقب عليها القانون الدولي، متعجبا من صمت دول العالم والمنظمات الحقوقية والدولية من اعتداء إسرائيل الغاشم على المواطنين الفلسطينين المدنيين، مجددا دعوته لوقف الحرب وسباق التسلح والعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

رزق ينادي بضرورة فتح ممرات آمنة لتوصيل جميع المساعدات الإنسانية

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مصر لن تتهاون ولم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، موضحا أن مصر ترفض جميع الاعتداءات الغاشمة على المواطنين المدنيين، فضلا عن أنها دائما تسعي دائما لمساندة الشعب الفلسطيني، مطالبا  الشعب الفلسطيني بأن يتحمل وأن يصمد على أراضيهم وعدم تركها لقوات الاحتلال وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال بترك منازلهم.

وأشار إلى جهود مصر الحثيثة ودعوتها إلى قمة القاهرة للسلام السبت المقبل بمشاركة العديد من الزعماء والرؤساء لوقف العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي تسعى إلى إنهاء هذا الاستهداف العشوائي في ظل مساعي المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.

وذكر رزق أن الوضع يزداد تعقيدا وسوء، مشددا على ضرورة السرعة بفتح ممرات آمنة لتوصيل جميع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها من حقوق الإنسان والإنسانية.

وكان قد أعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

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