رئيس جامعة طنطا: مصر لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية

وجه الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، الدعوة لطلاب الجامعة للمشاركة الإيجابية بالتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين للمساهمة فى إنقاذ المصابين تضامنا مع الأشقاء فى غزة، مشيرا إلى الدور التاريخى للدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال حواره لطلاب الكلية بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.



وتابع رئيس الجامعة خلال اللقاء، انتظام العملية التعليمية وتوفر كافة الإمكانات والمعامل والأدوات اللازمة لأداء الجوانب العملية والمعملية

وتفقد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، سير الدراسة بكلية الطب برفقة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تابع انتظام سير الدراسة وعدم وجود أي مشكلات تواجه الطلاب.