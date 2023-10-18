الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يطرح المرحلة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في المرحلة الثانية من طرح تذاكر النسخة الـ20، من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقه في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.

وقال "فيفا"، عبر حسابه أن المرحلة الثالثة، من عملية بيع التذاكر سيتم طرحها، خلال شهر نوفمبر المقبل عبر المنصة الرسمية.

وتنطلق منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية بالسعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة سبعة فرق، وهم: الأهلي (من مصر) - مانشستر سيتي (من إنجلترا) - ليون ( من المكسيك) - اتحاد جدة (من السعودية) - أوكلاند سيتي (من نيوزيلندا) - أوراوا ريد (من اليابان) - الفائز من نهائي ليبرتادوريس بوكا جونيورز (من الأرجنتين) أو فلومينينسي (من البرازيل).

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم "السعودية 2023"، قد تمت في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، حيث شهدت طلبًا ضخمًا من الجماهير تخطى حاجز المليون.

مواعيد مباريات مونديال كأس العالم للأندية 2023

12 ديسمبر 2023 الدور الأول

اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

15 ديسمبر 2023 الدور الثاني

الأهلي يواجه الفائز من (اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي).

كلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.

18 ديسمبر 2023 مواجهة نصف النهائي الأولى

الأهلي في حالة تأهله يواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

19 ديسمبر 2023 مواجهة نصف النهائي الثانية

مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

مباراة المركز الثالث والرابع

يوم 22 ديسمبر 2023، يعقبه المباراة النهائية من البطولة في نفس اليوم أيضا.

تفاصيل نظام الجديد من نسخة كأس العالم للأندية 2025 

وتعد النسخة الحالية من مونديال الأندية 2023، هي الأخيرة بالنظام القديم، بعد قرار "فيفا"، بتغيير نظام البطولة اعتبارا من نسخة 2025، والتي ستشهد مشاركة 32 ناد، مقسمة لـ12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة المقبلة من كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، خلال شهري يونيو ويوليو 2025، حيث ستقام كل 4 سنوات، مثله مثل كأس العالم للمنتخبات.

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