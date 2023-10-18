الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إدانات عربية وعالمية لمجزرة مستشفى "المعمداني" بغزة

صورة من غزة
صورة من غزة

أدانت مصر والعديد من الدول والمنظمات الدولية القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص.

وأدان الرئيس عبدالفتاح السيسي القصف الوحشي لمستشفي المعمداني بقطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن مصر تدين كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكل القوانين الدولية.

وشدد الرئيس السيسي على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفورى لوقفها.

روسيا

أدانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية الإسرائيلية لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، واعتبرته جريمة، وتجرّدا من الإنسانية.

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ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة والضفة لـ3540 شهيدًا و13300 مصاب

الجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية عن تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة الليلة.

وطلب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاثة أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العُزل عمدًا.

سوريا

أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأربعاء، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جراء اعتداء قوات الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم: تُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرت أن هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب.

البرلمان العربي

استنكر البرلمان العربي اليوم المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أهل قطاع غزة، منذ اليوم الأول للتصعيد، وآخرها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة والتي ارتكبها مساء أمس باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني، وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في مشاهد بشعة يندى لها الجبين لجثث أطفال مقطعة أشلاء، وجثث متفحمة لنساء وشيوخ وشباب، معتبرا ذلك إبادة جماعية وجرائم حرب، ووصمة عار على جبين الدول الكبرى الداعمة لهذه الجريمة

السعودية

قالت الخارجية السعودية إن قصف مستشفى بغزة تطور خطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير، رافضة الاعتداء المخالف للقوانين الدولية على مستشفى في غزة، مشيرة إلى أن قصف الاحتلال للمستشفى الأهلي في غزة "جريمة شنيعة".

مندوب الأردن بالجامعة العربية

أعرب السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الجريمة البشعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وكتب السفير «العضايلة» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X - تويتر سابقا- قائلًا: “جريمة بشعة ونكراء بكل المعايير، واستهداف للإنسانية خلّف مجزرة طالت أصحاب الحق والأرض وأهل القضية العادلة ورمز النضال”.

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