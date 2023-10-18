محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لدعم وتنمية الأسرة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة" لدعم وتنمية الأسرة السوهاجية، والذي تم إطلاقه بمحافظة سوهاج فى شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج وما تم انجازه على أرض الواقع.

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور خالد عاطف ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والمهندس ماجد يوسف قائد فريق التنفيذ الميداني بالبرنامج، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والاوقاف، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وممثل الكنيسة.

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ورحب محافظ سوهاج، خلال كلمته، بالحضور جمعيا، مشيدا بجهود كافة القطاعات المعنية بإطلاق فعاليات برنامج " أسرة " بمحافظة سوهاج ضمن محافظات المرحلة الأولى من البرنامج، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية؛ للسيطرة على الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تعوق التنمية.

وأوضح المحافظ أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة العمل من خلال فريق متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وثمن " الفقي " جهود مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في مواجهة القضية السكانية، مشيرا: إلى أنه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.