الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رياضة

حازم إمام يدعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال (صورة)

حازم إمام
حازم إمام

وجه حازم إمام قائد الزمالك والمنتخب الوطني الأول الأسبق، رسالة دعم قوية ومؤثرة للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار القصف العنيف والغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي ذلك، عقب المجزرة الجديدة التي قام بها طيران الاحتلال، بقصف مستشفى المعمداني.

رسالة قائد الزمالك ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي (صورة)

وكتب قائد الزمالك الأسبق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس": “القضية الفلسطينية تعيش في وجدان كل مصري، ومن لا يدرك هذه الحقيقة عليه مراجعة التاريخ جيدا، والغوص في تفاصيله المختلفة”.

وأضاف: “مراجعة ما دار داخل الأسر المصرية الصغيرة والكبيرة، بالأمس عقب القصف الغاشم للمستشفى الأهلي المعمداني وسقوط الضحايا بالمئات”.

وواصل إمام: “ما حدث وتناقلته الشاشات أمام أطفالنا ينذركم جميعا بجيل يكره العنف ويكره مصدره ومن خطط له، ينذركم بكراهية لن تقوى قواتكم على الصمود أمامها”.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، قامت أمس الثلاثاء، بارتكاب مجزرة جديدة، عندما قصفت مستشفى مستشفى المعمداني في غزة، وهو ما أدى إلى وجود المئات من الضحايا والمصابين من الأطفال.

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