رشاد عبده: كل المصريين خلف القيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين

ثمن رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، موقف مصر ورفضها تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن الموقف المصري تاريخي يحسب لها، ويبطل خطة الجانب الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينة.

وأضاف عبده لـ"الدستور"، أن موقف الدولة المصرية منذ بداية الأزمة بدأ من عدم خروج الأجانب من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية ومرور بالمساعدات الإنسانية ووصولها إلى الفلسطينيين كلها دعم للقضية الفلسطينية وهذه القضية التي ضحى من أجلها المصريون على مدار التاريخ.

وتابع أنه لا مجال عن الحديث من دخول الفلسطينيين إلى سيناء لأن ذلك يعنى القضاء على القضية الفلسطينية تماما، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يشيع ذلك كما أنه يشيع إسقاط الديون عن مصر في حال موافقة الجانب المصري على دخول الفلسطينيين مصر، وهو ما نرفضه وترفضه القيادة السيادية كما جاء على لسان الرئيس السيسي.

المصريون مستعدون للخروج عن بكرة أبيهم تأييدا لموقف الرئيس

وحذر عبده من خروج الشعب المصري عن بكرة أبيه تأييدا لما جاء على لسان الرئيس ولمواقفه من القضية الفلسطينية ضد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن ما قاله الرئيس في مؤتمره اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز يتوافق مع الشارع المصري في عدم القضاء على القضية الفلسطينية.

وقال إن اتخاذ القرار لا بد أن يكون متوازيا، وهو ما تم ووضح في بيان مؤسسات الدولة المصرية وكذا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رللوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وتدعمه في مطالبه للتفويض الشعبي والاصطفاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

ومن جهته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قضية التهجير فكرة مرفوضة من قبل الفلسطينيين أنفسهم، مشيرا إلى من أشاع ذلك الاحتلال الإسرئيلي نفسه، وهو ما نرفضه تماما ويرفضه الجانب المصري قيادة وشعبا.

وأضاف منصور أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وكذا حقة في مقاومة الاحتلال وهي القضية التي يكافح من أجلها الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين مشيرا إلى أنه قام بزيارة السفير الفلسطيني في مصر بصحبة عدد من القيادات السياسية لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف منصور: “ندعم موقف الرئيس السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية وخاصة قضية التهجير، ورفض التهجير إلى سيناء قضية أمن قومي لا يسمح بها كل من ينتمي إلى هذا الوطن”.

وحذر النائب من استمرار القصف من الجانب الإسرائيلي وما يعقبه من غضب شعبي لا في مصر فقط وإنما في كافية الدول العربية والإسلامية، مطالبا بسرعة وقف العدوان على غزه واستهداف المدنيين العزل في غزة.