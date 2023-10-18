السفير الفلسطينى السابق لدى اليونان: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة وترحيل قسرى لقطاع غزة

علق السفير الفلسطيني السابق لدى اليونان، مروان طوباس، على الأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلى يرتكب جرائم إبادة وترحيل قسرى

وأكد، في تصريحات خاصة لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب منذ 7 أكتوبر الحالي جرائم إبادة وترحيل قسري لقطاع غزة.

وقال إن إسرائيل قررت شن عملية تطهير عرقي وتدمير شامل وترحيل قسري بغطاء واضح من أمريكا والغرب الذي يدعو الآن إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها، منوهًا بأن إسرائيل لا تدافع عن نفسها بل تدافع عن احتلالها وترتكب المجازر منذ عام 1948 جريمة النكبة مرورًا بالاحتلال عام 1967 وبكل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.