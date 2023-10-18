الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

برلمانى: تصريحات الرئيس خير دليل على مواقفه الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

النائب أحمد بدوى
النائب أحمد بدوى

 ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حزب مستقبل وطن عن طوخ وقها بمحافظة القليوبية الموقف التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى من القضية الفلسطينية فى كلمته الحاسمة والفاصلة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المستشار الألمانى، مشيرا إلى أن جموع المصريين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسى في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف فى بيان له اليوم أن مصر قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير التى ينادى بها البعض.

الشعب المصرى بأسره يؤيد موقف الرئيس السيسى

وأكد بدوى أن الشعب المصرى بأسره يؤيد موقف الرئيس السيسى وتصريحاته القوية التى خرجت بوضوح تام لتؤكد للعالم أجمع الموقف المصرى الصريح تجاه القضية الفلسطينية، لأن ما تقوله مصر فى الغرف المغلقة هو نفس الذى تقوله فى العلن وأمام الرأى العام، وما حدث فى لقاء الرئيس بوزير خارجية أمريكا والمستشار الالمانى أمر واضح لا يقبل التأويل وأثلج صدور المصريين، خاصة حينما قال الرئيس بوضوح: " لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين يؤيدون موقف الدولة".

واستطرد قائلا أن تأكيد الرئيس على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو أمر يعبر عما بداخل ملايين المصريين بالكامل.

وانتقد “بدوى” فى بيانه بعض وسائل الإعلام الغربية التى تكيل بمكيالين وتعمل وفق أهواء وسياسات أبعد ماتكون عن الحيادية فى التعاطى مع القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية البشعة ضد أهالينا فى غزة.

وتساءل بدوى فى بيانه أين منظمات حقوق الإنسان "إياها" والبرلمان الأوروبي وهيومان رايتس ووتش وغيرها من "منظمات السبوبة" مما يحدث من مجازر بشعة ضد السكان العُزل فى غزة، لكن للأسف كل هؤلاء يكيلون بمكيالين ويوظفون ويسيسون قضايا حقوق الإنسان وفق أهوائهم، وما يحدث فى غزة خير شاهد فلم نرى أى بيانات إدانة واضحة توثق جرائم إسرئيل فى غزة.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية مستقبل وطن محافظة القليوبية أحداث غزة

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