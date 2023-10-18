شباب "البرنامج الرئاسي" يؤيد موقف الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين

أعلن شباب البرنامج الرئاسي تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، وتأكيده على رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والذي يعيد فكرة المقاومة لسيناء.

وأكد شباب البرنامج الرئاسي، الاصطفاف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية في قراراتها الحكيمة، وتأييدهم المطلق لموقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة لشعب فلسطين من العودة إلى أراضيه وحل القضية على أساس إقامة دولتين ويكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظًا على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

كما أدان شباب البرنامج الرئاسي جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.