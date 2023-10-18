الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني بغزة

كشف صحفى التحقيقات المرئية بمجلة نيوزويك الأمريكية "إريك تولر" ادعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تزعم بأن تفجير مستشفى المعمداني في قطاع  غزة تم على يد عناصر فلسطينية وليس من قبل جيش الاحتلال.

بطلان ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى المعمدانى

ووفقا لما نشرته مجلة نيوزويك، قام حسابان إسرائيليان رسميا على موقع X، تويتر سابقًا، بنشر مقطع فيديو وحذفه لاحقا يزعم أن انفجارا المستشفى الأهلي العربي المعمداني بمدينة غزة تم بأيد فلسطينية، مما زاد من الارتباك المحيط بالحادث الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

 وقال إريك تولر إن حسابات X الرسمية لدولة إسرائيل ومايكل هيرزوغ، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، نشروا مقطع فيديو  يُظهر أن صاروخًا أُطلق من غزة تسبب في الانفجار في المستشفى، ومع ذلك، تم حذف الفيديو لاحقًا من الحسابات بعد أن شكك أريك تولير، الصحفي في فريق التحقيقات المرئية في صحيفة نيويورك تايمز، في دقة اللقطات بسبب اختلاف التوقيت الزمني.

 وقال مايكل هيرتزوج على  تويتر "لكل هؤلاء الذين سارعوا إلى إدانة إسرائيل قبل رؤية أى دليل استخبارات الجيش الإسرائيلى من مصادر عديدة أشارت بشكل واضح إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسئولة عن الإطلاق الفاشل للصاروخ الذى ضرب فى المستشفى فى غزة".

وحسب الرسائل التي نشرها تولر على X،  فإن الفيديو الذي تنشره الحسابات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيله بعد 40 دقيقة على الأقل من وقوع الانفجار وليس أثناء الانفجار أو قبله، وقال أريك إن ضرب المستشفى كان فى تمام السابعة و20 دقيقة بالتوقيت المحلى، بينما الفيديو المنشور للانفجار كان الساعة الثامنة.

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا يوضح مأساة الشعب الفلسطيني في غزة

سى إن إن: استهداف المعمدانى فجّر" موجة " غضب عربية

 وقالت شبكة "سي إن إن " الأمريكية في وقت سابق إن القصف الاسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة فجّر موجة غضب عربية حيث اندلعت مظاهرات منددة بالقصف الإسرائيلي.

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الرشيدي: القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة "جريمة بشعة"

وأوضحت “سي إن إن” أن احتجاجات مناهضة لإسرائيل اندلعت في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الثلاثاء في الوقت الذي أدان فيه زعماء الدول العربية إسرائيل بسبب الهجوم المميت الذي  أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى في مدينة غزة.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال مجلة نيوزيك إريك تولر

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