"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا يوضح مأساة الشعب الفلسطيني في غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا عن أحوال اللجوء الفلسطيني من شمال قطاع غزة إلى الجنوب بعنوان "لا يهاب الموت".. الشعب الفلسطيني يصمد في وجه الاحتلال.

الصمود أمام تداعيات العدوان الإسرائيلي

وقال التقرير “صورة جديدة في دفتر المقاومة يرسمها سكان القطاع غزة ليذكرها التاريخ، ليس الصمود أمام تداعيات العدوان الإسرائيلي فحسب بل عبر تحدي الظروف القاسية التي فرضها الحصار الإسرائيلي على غزة عبر قطع الماء والغذاء والوقود والكهرباء وغير ذلك من الاحتياجات الاساسية، وذلك بالتزامن مع تواصل الغارات التي لا تفرق بين كبير وصغير لأكثر من 10 أيام”.

وتابع التقرير أنه "تفاديا لأزمة غذائية محتملة لجأ سكان غزة للمخابز التي تعمل بالحطب لتوفير الخبز لسكان خان يونس، بعد انقطاع التيار الكهربائي وتضائل الإمدادات الغذائية وعدم وقود وقود لتشغيل المولدات".

تفاقم الأزمة على القطاع المحاصر

وأضاف التقرير: “رغم تفاقم الأزمة على القطاع المحاصر إلا أن سكان خان يونس أظهروا كرما غير عادي جنبا إلى جنب مع الصلابة والقدرة على التحمل إذ تطوعوا إلى طهي وجبات الطعام للفلسطينيين النازحين الذين فروا جنوبا من مدينة غزة باستخدام الطرق البدائية القديمة، بعد نفاذ الغاز في الايام الأولى من التصعيد التصعيد الجاري”.

وأكد التقرير، “مساندة سكان غزة لبعضهم البعض شملت الاحتياجات الأساسية الأخرى، وعلى رأسها المطلب الأساسي للحياة وهي المياه، حيث تطوع عددا من الشباب لتسهيل مهمة ملئ وتخزين الماء القليل وتسليمها للعائلات بواسطة عربة يد”.