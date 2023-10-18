الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "العبور" لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 


فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة العبور.

 

الجزار: حجم الاستثمارات بالمدينة خلال 9 سنوات بعهد الرئيس السيسي يُعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 32 عاما 

 


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة العبور خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 32 عاما منذ نشأة المدينة عام 1982، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، 11.39 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 32 عاما، 3.5 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023/2024، أكثر من 760 مليون جنيه.


وشدد وزير الإسكان، على ضرورة توفير كل جهاز مدينة جديدة، لموارد مالية ذاتية، ووضع خطة لضمان استدامة التنمية بالمدينة، والصرف من تلك الموارد على صيانة ورفع كفاءة المشروعات التنموية المنفذة بالمدينة، وكذا ضرورة وضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وتقسيم الموازنة الخاصة بكل جهاز على محاور التنمية المتعددة بالمدينة بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات، مع التأكيد على مراجعة أداء مشغلى منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، لضمان تشغيل المنظومة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على تلك الأصول.


وتفقد الوزير، المشتل الخاص بجهاز مدينة العبور، والذى تتم استخدام منتجاته فى أعمال الزراعة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة، موجهًا مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعميم فكرة إنشاء مشتل خاص بكل مدينة، من أجل الارتقاء بمستوى أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة.

المجتمعات العمرانية جهاز مدينة العبور سير العمل المشروعات التنموية عاصم الجزار وزير الإسكان

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