الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بـ"اليوم الثقافي الياباني"

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مهرجان ثقافي بحضور الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، والدكتور هاشيموتو، النائب الأول لرئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتور عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة، والدكتورة أمل رفعت منسقة الثقافة واللغة اليابانية بالجامعة وبحضور مديرة المؤسسة اليابانية بالقاهره أيومي هاشيموتو، وشيمادا هيروكو منسقة المتطوعين بالجايكا

الدور الريادي للحكومتين المصرية واليابانية

استعرض الدكتور عمرو عدلي خلال كلمته نشأة الجامعة والدور الريادي للحكومتين المصرية واليابانية في تطوير هذا المشروع التعليمي.

وأشار إلى وجود خبراء يابانيين يقيمون ويعملون باستمرار في الجامعة، من بينهم نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث. وكجزء من التعاون الدائم بين البلدين، تستقبل الجامعة سنويًا 100 أستاذ ياباني لتدريس المراحل الجامعية والدراسات العليا.

وأضاف أن الاحتفال باليوم اليابانى بالجامعة يعكس مدى العلاقة الوطيدة بين مصر واليابان والتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك التعليم والتبادل الثقافي والتعاون الدولي.

وأوضح أن الجامعة المصرية اليابانية تتبنى نهجًا تعليميًا فريدًا، حيث تعتمد أساليب تعليم متقدمة مستوحاة من تجارب التعليم في اليابان. ويركز هذا النهج على تعزيز التعليم بمفهوم أوسع يشمل الثقافة والقيم اليابانية.

ولفت الدكتور عادل السن، إلى أن الاحتفال يأتي في إطار تعميق فهم الطلاب للثقافة اليابانية المتميزة، وتضمن اليوم أنشطة متنوعة للزوار والمشاركين من الطلاب، بما في ذلك فن الأوريغامي (طي الورق)، وفن الخط الياباني، والتعرف على بعض الثقافات الحديثة مثل الأنمي الياباني.

واستمتع الطلاب بفرص لارتداء الكيمونو(الزي التقليدي الياباني) وإلتقاط الصور التذكارية، ومارسوا بحيوية بعض الألعاب التقليدية اليابانية مثل الكانداما والنحلة اليابانية تم تنظيم جلسات تعليمية وورش عمل خاصة بمراسم الشاي الياباني التقليدية (سادو)، وفن تنسيق الزهور ال "إيكيبانا"، بالإضافة إلى تذوق وتحضير الأكلات اليابانية مثل تاكوياكي والسوشي .

مهرجان ثقافي بالجامعة المصرية اليابانية

مهرجان ثقافي بالجامعة المصرية اليابانية