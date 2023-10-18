"القاهرة الإخبارية": بايدن سيشارك في المجلس العسكري الإسرائيلي لشؤون الحرب

قال دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، إن هناك محاولات عديدة للتعتيم الإعلامي على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، لافتة إلى تخصيص أكثر من 1500 شرطي، لتأمين موكب الرئيس الأمريكي.

وأشار " أبو شمسية"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إلى أن بايدن سيشارك في اجتماع المجلس العسكري الإسرائيلي لإدرة شؤون الحرب، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس أمريكي اجتماع مصغر في إسرائيل.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك زياة لأهالي أسرى إسرائليين من قبل بايدن، يليها زيارة لبعض الأهالي في مستوطنات غلاف غزة، وذلك في محاولة لاستعطاف الجانب الأمريكي، إذ أن هناك أنباء عن تقديم 10مليارات دولار كدعم أمريكي موجه للجانب الإسرائيلي.