الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": بايدن سيشارك في المجلس العسكري الإسرائيلي لشؤون الحرب

بايدن
بايدن

قال دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، إن هناك محاولات عديدة للتعتيم الإعلامي على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، لافتة إلى تخصيص أكثر من 1500 شرطي، لتأمين موكب الرئيس الأمريكي.

وأشار " أبو شمسية"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إلى أن بايدن سيشارك في اجتماع المجلس العسكري الإسرائيلي لإدرة شؤون الحرب، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس أمريكي اجتماع مصغر في إسرائيل.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك زياة لأهالي أسرى إسرائليين من قبل بايدن، يليها زيارة لبعض الأهالي في مستوطنات غلاف غزة، وذلك في محاولة لاستعطاف الجانب الأمريكي، إذ أن هناك أنباء عن تقديم 10مليارات دولار كدعم أمريكي موجه للجانب الإسرائيلي.

بايدن نتنياهو أمريكا إسرائيل غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"بايدن" لشعب إسرائيل: ملتزمون بدعمكم وحمايتكم والدفاع عنكم

نتنياهو: حماس أسوأ من داعش وعازمون على تدميرها

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

أولاف شولتس: هدفنا الرئيسى الآن هو حماية المدنيين

الرئيس السيسى: تهجير أهل غزة إلى سيناء "فكرة مرفوضة"

مدير المستشفى الكويتى فى غزة: المستشفيات تحولت إلى مقابر جماعية

مراسل "القاهرة الإخبارية": أنباء عن وصول طائرة مساعدات أمريكية إلى مطار العريش اليوم

الرئيس السيسى يطالب المجتمع الدولى بوقف التصعيد فى غزة

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس