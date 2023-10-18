الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أنباء عن وصول طائرة مساعدات أمريكية إلى مطار العريش اليوم

طائرة مساعدات أمريكية
طائرة مساعدات أمريكية إلى مطار العريش

أكد رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرة فنزويلا التي حملت مساعدات لقطاع غزة، والتي وصلت منذ قليل لمطار العريش، تعد رقم 17 منذ بدء تلقي المطار للمساعدات لإيصالها لقطاع غزة.

مطار العريش يمتلك كل الاستعدادات اللوجستية لاستقبال طائرات المساعدات 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الطائرات ستكون عونًا كبيرًا لأهالي غزة بعد فتح معبر رفح"، لافتًا إلى أن المطار يستقبل على مدار الساعة كل الطائرات التي تحمل المساعدات لإيصالها إلى قطاع غزة.

 

وأكد رمضان المطعني أن هناك حسب المعلومات أنباء عن وصول طائرة مساعدات أمريكية تصل اليوم إلى مطار العريش.

 

وتابع: "المطار على أهبة الاستعدادات اللوجستية لاستقبال كل الطائرات التي تحط فيه".

 

مطار العريش غزة قطاع غزة طائرة مساعدات فلسطين

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