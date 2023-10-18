الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق المنتدى الدولي حول "مستقبل التعليم وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية"

فعاليات المنتدى
فعاليات المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف

انطلقت فعاليات المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم الأربعاء بالقاهرة، بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويستهدف المنتدى، التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم ووضع تصورات جديدة للمستقبل ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

وتضمنت أهداف المنتدى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026 والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير، فضلا عن دعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.

يشارك في افتتاح المنتدى، الوزراء المعنيون ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد وممثلون لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلون لعدد من الدول العربية (قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، وسلطنة عمان).

وكان قد عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاتها لليوم الثاني، حيث عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها برئاسة مشيرة خطاب. 

وترأس المحامي عصام شيحة، عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية، أعمال الجلسة الثالثة التي تناولت التحديات التي تواجه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية. تحدث فيها سلطان الجمالي، مقرر عام المؤتمر، وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، والسيدة كاثرين روز بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار جابر صالح الحويل، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وغفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية، ومثل د. محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس في لجنة الصياغة التي تولت إعداد التوصيات والبيان الختامي للاجتماع.

مستقبل التربية والتعليم حقوق الانسان الشبكة العربية جامعة الدول العربية منظمة الأمم المتحدة

مواد متعلقة

منسق حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: ترشيحنا لم يكن عشوائيًا

حازم عمر: التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجى الانتخابى

المرشح الرئاسى حازم عمر: "لدى برنامج انتخابى متكامل أعده خبراء ومتخصصون"

حازم عمر: برنامجى الانتخابي يعتمد على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

بعد مجزرة "المعمدانى" فى غزة.. بايدن يصل إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل