انطلاق المنتدى الدولي حول "مستقبل التعليم وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية"

انطلقت فعاليات المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم الأربعاء بالقاهرة، بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويستهدف المنتدى، التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم ووضع تصورات جديدة للمستقبل ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

وتضمنت أهداف المنتدى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026 والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير، فضلا عن دعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.

يشارك في افتتاح المنتدى، الوزراء المعنيون ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد وممثلون لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلون لعدد من الدول العربية (قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، وسلطنة عمان).

وكان قد عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاتها لليوم الثاني، حيث عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها برئاسة مشيرة خطاب.

وترأس المحامي عصام شيحة، عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية، أعمال الجلسة الثالثة التي تناولت التحديات التي تواجه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية. تحدث فيها سلطان الجمالي، مقرر عام المؤتمر، وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، والسيدة كاثرين روز بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار جابر صالح الحويل، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وغفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية، ومثل د. محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس في لجنة الصياغة التي تولت إعداد التوصيات والبيان الختامي للاجتماع.