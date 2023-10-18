الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الرعاية الصحية يطمئن على جودة الخدمات الصحية بمستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، يرافقة الدكتور حسام حسني، الأمين العام للزمالة المصرية، جولة تفقدية لمستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي أجراها الدكتور أحمد السبكي، إلى محافظة الأقصر، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي استهلها باللقاء مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وزيارة مجمع الأقصر الطبي الدولي بالمحافظة.

الرعاية الصحية

وتفقدا رئيس هيئة الرعاية الصحية والأمين العام للزمالة المصرية، مستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي بالأقصر، والأقسام المختلفة بهما، من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، وغرف العمليات، والحضانات، وأقسام الأشعة والمعمل، والغرف والأجنحة الفندقية، كما تفقدا أنظمة العمل الإلكترونية والداخلية بالمستشفيين، وعمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، ورحلة علاج المرضى، واستمعا إلى شرح مفصل عن عمليات تطوير الخدمات بالمحافظة، كما تفقدا استكمال عمليات التطوير بمستشفى الكرنك، ومدرسة التمريض الملحقة بها.

زيارات ميدانية لرئيس "الرعاية الصحية" للتأكد من جودة الخدمات بالتأمين الصحي الشامل

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على استطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية بالمستشفيين، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، كما استطلع السبكي آراء الوافدين الأوروبيين ضمن برنامج السياحة العلاجية أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى الكرنك الدولي، مشددًا على الحفاظ على السمعة الطبية المتنامية لبرنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية <<نرعاك في مصر>>.

كفاءة الأطقم الطبية

وأشادت، مريضة نرويجية، خلال الزيارة الميدانية لمستشفى الكرنك الدولي، بجودة الخدمات وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدة أنها لا تقل عن أحدث المستشفيات بأوروبا، وموجهة الدعوة لمرضى العمليات المؤجلة بأوروبا للتمتع بتجربة العلاج والسياحة لهم ولمرافقيهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي بالأقصر، لافتًا إلى أنهما يقدمان خدمات طبية وعلاجية بجودة عالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، كما يضمان العديد من الكوادر الطبية والإدارية المدربة والمؤهلة بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية.

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رئيس الرعاية الصحية يتفقد وحدتى طب أسرة "الجزيرة" و"أبوالريش قبلى" بأسوان

وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 2،4 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي حتى الآن بجودة عالمية، منها 610 ألف خدمة بالطوارئ، و330 ألف بالعيادات الخارجية، و48 ألف عمليات وجراحات، و65 ألف جلسة للغسيل الكُلوي، بالإضافة إلى 1،4 مليون فحص طبي ومعملي، ومنوهًا إلى تشغيل 6 مستشفيات لتوفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالأقصر، وتحقيق الميكنة والتحول الرقمي في المستشفيات.

منظومة خدمات الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية استمرار النهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية بالأقصر، والتي تعد من أهم المحافظات السياحية بمصر، وتستقبل الآلاف من السائحين سنويًا، منوهًا إلى أنه نستهدف بشكل دائم تنشيط مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" بالمحافظة، ومؤكدًا أن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة تضمن تحسين مؤشرات صحة المواطنين ومتابعة دقيقة للاحتياجات الصحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسام حسني، الأمين العام للزمالة المصرية، عن سعادته بالمستوى الإكلينيكي المتميز لمتدربي الزمالة المصرية بمستشفيات الرعاية الصحية، وتطبيق بروتوكولات العلاج بأعلى دقة من خلال المنظومة الإلكترونية، وتابع: نستهدف زيادة الفرص التدريبية بعدة أقسام بالكرنك الدولي، واعتماد قسم رعاية الأطفال وقسم المبتسرين بالأطفال التخصصي.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، من الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتطوير والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

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الرعاية الصحية الزمالة المصرية الكرنك الدولى الأطفال التخصصي الخدمات الصحية نرعاك في مصر

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